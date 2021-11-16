第一金控子公司第一金人壽決議 擬投資嘉壹綠能公司 19:242021/11/16 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控代子公司第一金人壽公告，董事會決議擬投資嘉壹綠能公司，事實發生日為11月16日，標的為嘉壹綠能公司普通股，交易數量不超過3000萬股，每單位價格為每股10元，因此交易總金額為不超過3億元。 此次為董事會決議，並授權董事長全權執行本案後續報請主管機關核准、投資協議書簽署及股份認購等相關事宜。 第一金人壽指出，此次取得或處分之具體目的或用途為依保險法之規定，為壽險資金之運用。接下來將待主管機關核准後，始得進行投資。 金鼎科登錄興櫃 切入汽車玻璃領域 台新南向布局 大馬納閩分行月底開業 #第一金人壽 #綠能 #第一金控 #擬投資 #嘉壹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣金聯20周年慶 施俊吉：平價宅關懷接地氣體貼人心 18:272021/11/16 財經 金管會同意開發金將中壽轉換為100％持股子公司 16:132021/11/16 財經 《金融股》國泰金看好新錢收益 拚國壽獲利上繳金控 17:052021/11/16 財經 玉山金道瓊永續八連霸 創紀錄 04:102021/11/16 金融．稅務 多頭時就要狠狠賺 國壽已自股市賺近千億元 15:382021/11/16 財經 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 11:102021/11/16 財經 警抄博弈網站 斷海神惡煞金流 04:102021/11/16 社會新聞 統一發票盃臺北場 為愛跑第一 04:102021/11/16 投資理財 台新金偕台大合開金融創新課程十年 培育儲備菁英 18:522021/11/16 財經 細菌抗藥性變更強大 「金奈米粒子」成殺菌新秘密武器 04:332021/11/16 健康 國泰金：若三因素匯集將讓通膨真的可能出現 18:522021/11/16 財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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