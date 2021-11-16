第一金控代子公司第一金人壽公告，董事會決議擬投資嘉壹綠能公司，事實發生日為11月16日，標的為嘉壹綠能公司普通股，交易數量不超過3000萬股，每單位價格為每股10元，因此交易總金額為不超過3億元。

此次為董事會決議，並授權董事長全權執行本案後續報請主管機關核准、投資協議書簽署及股份認購等相關事宜。

第一金人壽指出，此次取得或處分之具體目的或用途為依保險法之規定，為壽險資金之運用。接下來將待主管機關核准後，始得進行投資。