明年2022縣市首長選戰，台北市長柯文哲屆滿，下一任市長誰接棒，成為外界關注焦點，不過，據一份網路線上民調顯示，國民黨台北市長黨內初選，若是由立委蔣萬安對決黨副秘書長羅智強，結果顯示，蔣萬安獲得43%的支持度，羅智強獲得47%的支持度，另有10%的人選擇「其他」。對此，資深媒體人黃暐瀚及朱學恒也都發表看法。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

政治評論員朱學恒15日邀資深媒體人黃暐瀚上直播節目，談及2022台北市長選舉，朱學恒先是表示，他自己是台北市民，他覺得台北市民的心態比較奇特，蔣萬安可能沒有察覺到時代的改變，他舉例，這次4大公投，蔣萬安應該每一個都要有立場，如果這個不表態，那個我不行，會讓台北市民改觀，他解釋，台北市民會希望出來選的人，是一個溫文儒雅的人，但不喜歡沒有主見、被爸媽推出來的讀書人，他呼籲蔣萬安，要有扛責任的肩膀。

值得注意的是，朱學恒也利用直播系統做「2022台北市長線上民調」，詢問觀看直播的網友「國民黨台北市長黨內初選，認為明年應該是立委蔣萬安的按1，認為是黨副秘書長羅智強的按2」。結果顯示，總共有5125票，43%投蔣萬安，47%投羅智強，10%投其他。黃暐瀚表示，代表2個都不想投的人還有10%，朱學恒則認為，這10%將成為關鍵影響力。

朱學恒接著表示，「這套系統是第一次用，如果效果不錯，下次再用」。黃暐瀚驚訝表示，「你第一這樣子喔(辦投票)？」朱學恒說，第一次用，最近才發現。