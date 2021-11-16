「元宇宙」熱潮在大陸資本市場燒起來，近期拉抬相關概念股強漲，更引起大陸監管部門關注，統計11月至少有9家相關企業收到監管函。但16日「元宇宙」概念股仍續漲，舉例盛天網路漲停收在每股23.04元（人民幣，下同）、單日漲幅20％，而板塊內股票數量已增至67檔，當日板塊上漲0.33％，並拉出一波連續5個交易日上漲。

根據大陸《經濟參考報》報導，過去9個交易日中，有10多檔元宇宙概念股的漲幅超過30％。若把時間拉長，從9月底至今包含中青寶、佳創視訊2檔股票的股價累積漲幅超過100％。

這也引來大陸監管部門警惕，近期對多家「元宇宙」概念股公司發佈關注函，例如中青寶、天下秀、佳創視訊等，詢問是否存在蹭「元宇宙」熱點炒作股價的動機。甚至盛天網路也不諱言地說，近期公司股價波動較大，可能存在概念炒作，提醒投資者注意投資風險。

大陸教育部科技發展中心原主任李志民也在個人微信公眾號連發兩文，表達對「元宇宙」概念的謹慎態度，認為任何產業、行業的重大改變，都是技術逐步累積的結果。這次「元宇宙」概念卻仿佛是被資本包裝後「突然蹦了出來」。