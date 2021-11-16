中視董事長兼總經理胡雪珠（右）、主播哈遠儀（左）為戴立綱慶生。（中視提供）

戴立綱用吸管吹熄蛋糕上的蠟燭。（中視提供）

中視王牌氣象主播戴立綱16日過生日，新聞部同事悄悄送上兩個大蛋糕為他慶生，身為工作狂的他一直以來都是在工作中平淡過生日，收到同事祝福讓他又驚又喜，「本來中視午間氣象結束後，要和同事去超商買咖啡喝，突然被總經理找上，心想有些奇怪，結果竟然是慶生。」被問到今年幾歲？愛開玩笑的他笑說：「我58年次，今年52歲，剛好沒趕上去年關台。」為了防疫、避免飛沫，他還特別用吸管吹熄蛋糕蠟燭。

熱愛工作的戴立綱表示，中視就是他第二個家，「因為熱愛這份工作，把生活和工作融入就覺得是件很平常的事，所以生日也完全沒想到要去休假。」許願時，他把第一個願望送給新聞部同事，希望大家天天有下午茶吃，吃飽喝足才能繼續跑新聞，而今年念小學的小孩則特別送上親手畫的餅乾給他。

戴立綱投入氣象播報10多年，常播完晚間新聞氣象回到家，晚上10點多才能吃晚餐，但只要談起「氣象」，眼神裡就充滿熱情：「一直以來都是像朋友一樣，帶給觀眾最新、準確的氣象預報，10幾年來不炒作，因為我會擔心小朋友真的穿的夠嗎？」秉持傳遞最真實的氣象資訊給民眾，這也是戴立綱播報氣象17年來最大的成就感。

不僅戴立綱的氣象播報廣受觀眾信賴，中視新聞從疫苗資訊、社會議題到宏觀的全球報導，都帶給觀眾專業、精準的新聞資訊，連帶收視也開出亮眼成績，15日晚間新聞4歲以上平均收視就高達2.06，居各頻道節目收視排行第3名，也是新聞播報節目收視之冠，捷報頻傳。除了掌握快速、正確、有效率的報導，能夠傾聽人民的聲音，並提供最公正的內容，成為最受信賴的新聞台，也是中視新聞被觀眾認同的最大主因。