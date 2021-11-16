台中市南屯區一家服飾店，14日凌晨遭不明人士砸店潑漆，台中警方（16日）凌晨3時許逮捕2名嫌疑人到案，並查扣相關證物，不卻有有網友在PTT爆料，揭發該服飾店老闆娘的黑歷史，指稱她常讓員工超時加班到深夜2、3點，又不給加班費，甚至逃漏稅被國稅局罰數百萬元，對此，老闆娘動怒反駁這些都是不實指控，今天已報警處理，請檢警追究讓此事儘快落幕，並且還她清譽。

14日凌晨2時許，2名男子到南屯區河南路四段一家服飾店，1名穿淺色帽T男子，持類似榔頭或破窗器砸毀服飾店玻璃窗，另1名頭戴鴨舌帽同夥持白色油漆朝店裡潑灑，過程不到20秒，兩人隨即逃逸無蹤。

遭砸店的台中市南屯區服飾店老闆娘，對網友傳假消息損害名譽喊告。（圖／民眾提供）

台中警方獲報到場，發現店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物、藝品擺設受損，經調閱監視器，發現2名男子搭乘轎車至案發地點附近下車，再徒步至案發現場分持油漆桶及工具，毀損店家後逃逸，隨即成立專案小組，鎖定22歲邱姓男子與25歲蕭姓男子2名嫌疑人，今天凌晨3時許將2嫌逮捕到案，由於台中近期暴力事件頻傳，本案引起不小關注。

然而，受害的服飾店老闆娘，被遭網友爆料黑歷史，據「ETtoday新聞雲」引述報導，該店

老闆娘來自大陸，店員中午12點上班，卻要求加班到半夜2、3點，也不按勞基法給付加班費，還被國稅局抓到逃漏稅，遭罰數百萬元

面對網友指控，老闆娘說，她有看到朋友傳給她這訊息，但內容都是謠傳、造假的，已經影響商譽，今天已報案請警方處理。