澳洲央行總裁洛威(Philip Lowe)周二表示，當前的通膨完美風暴預估會在未來18個月內消退，澳央也會在確保通膨不會再度轉弱時才會啟動升息。

洛威指出，隨著民眾消費習慣回歸正常，供應鏈塞車與商品需求空前強勁的情況將會紓緩。

澳洲第3季通膨平均年增率揚升至2.1％，觸及澳央所設定2到3％的目標區間，比預期提前1年達標。澳央因此調高今年底通膨預測，從原估的1.75％大幅調升至2.5％。

洛威表示，「如果預測成真，將會是近7年來通膨首次落在目標區間的中值，但光靠這點還不足以保證現金利率會調升，利率政策主要還是取決於當時的經濟與通膨的情勢。」

洛威坦言，包括澳洲邊境重新開放等因素代表通膨的走勢與持久性仍然不明，可能的發展有好幾個。

他還說，除非明年經濟成長與通膨情勢遠高於澳央的預測，澳央才有可能升息，「但目前看來，澳央最快2024年才升息的機率最高。」

對於市場預估澳央最快明年就會升息，洛威重申此一預測有誤，「澳央的立場是要看到通膨能持久性地落在2到3％的區間後，才會支持升息，讓基準現金利率從目前的0.1％歷史低點走升。」

洛威進一步表示，薪資成長3％或更高並非澳央的目標，不過薪資漲幅卻是評估通膨是否持久的指標。他說，「在失業率為4％的情況下，澳洲勞動市場會如何發展的經驗非常少。」

由於疫情解封，找工作的人大增，澳洲失業率從9月的4.6％跳升至10月的5.2％。澳央預估，年底前失業率會下滑至4.75％，2年後進一步降至4.0％。

匯豐銀行澳紐首席經濟學家布拉斯漢(Paul Bloxham)認為，由於澳央已表明明年2月才會評估量化寬鬆措施，加上11月會議紀錄維持鴿派的基調，因此今年底最後一次例會預料不會有重大的政策變動。