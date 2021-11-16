中國恒大遲未脫離債務危機，為維持恒大的流動性，據傳許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計向集團注資逾人民幣（下同）70億元現金，以維持集團的基本營運。

第一財經引述消息人士透露，正在變賣個人資產為恒大籌集資金的恒大主席許家印，從7月至今累計已向集團注入超過70億元。因期內恒大沒有融資、銷售停擺，但須保證員工發薪、境內外債券付息等，還要推動大陸各地項目復工復產。

財新網引述恒大內部人士透露，許家印於11月14日的一場內部會議上提到，當前恒大重要工作之一是盡快恢復正常的開發貸業務。他並強調，現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸，恒大內部尤其是資金系統的人員，要加強與銀行等金融機構的溝通。

港媒16日報導，許家印除了持有布力徑10號C座獨立屋，以及相鄰的10號B座屋外，尚持有10號E座大屋。其中10C、10E大宅市值共約18億港元，許家印傳將兩間大宅抵押至歐力士，還以兩間離岸公司為擔保，共借貸約8.21億港元。其中一間擔保公司，與其妻子丁玉梅相關。