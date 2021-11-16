櫃買中心16日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之110年第3季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者有4家，並自11月18日起實施。另VHQ-KY（4803）上櫃有價證券自12月27日起，終止其櫃檯買賣。
櫃買中心指出，調整交易方式之公司及原因如下：
1.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：駿熠電（3642）及杏國（4192）。駿熠電及杏國等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。
2.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：天蔥（2740）及泰偉（3064）。天蔥及泰偉等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。
3.終止買賣之上櫃有價證券：VHQ-KY（4803）。VHQ-KY因財務報告顯示淨值為負數，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第4款規定之情事，自110年12月27日起，終止其上櫃有價證券之櫃檯買賣。
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