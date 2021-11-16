台灣董事學會日前舉行「第十屆華人家族企業年度論壇」，主題為「打造百年永續的家族企業」，由台灣董事學會發起人蔡鴻青發表「2021華人家族企業關鍵報告」，指出華人家族特有的「人治」體系與市場「法治」體系存有矛盾，而去家族化則有隱憂，反映企業大小規模反差問題，以及新舊企業世代汰換的接班問題。

論壇安排兩岸交流，由大陸企業家大連英和實業創始人廖美英與宇翔資產創始人馬懿透過視訊分享，現場由政大教授李瑞華與特力集團總裁何湯雄進行對談。

「向百年企業學習高峰會」則由台灣科技大學特聘教授盧希鵬主持，台灣羅氏醫療診斷總經理鄧傑成、葡萄王生技董事長曾盛麟與談。

「永續下的家族治理高峰會」則由政大教授周行一主持，研華董事長劉克振與安侯建業聯合會計師事務所執行董事陳振前進行對談。

以羅氏的百年基業來說，鄧傑成表示，股權架構相當關鍵，目前創辦的家族已傳到第四代、第五代，家族持股雖然僅9％，但持有具投票權的股權超過五成。且羅氏家族很早就簽訂了「家族聯合投票協議（POOL AGREEMENT）」，將家族的股權放在一起共進退，因此，能有效執行家族經營理念，確保家族對社會責任的理念能融合到經營上。

羅氏目前的經營者都是專業經理人，經理人把企業經營好，每年分派紅利也讓股東收穫豐碩，形成良性循環。羅氏不希望因過去的成功經驗，讓經營者有所侷限、而無法因應現代快速變化的市場，因此，也持續更新決策流程及經營模式。