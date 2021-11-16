臺灣證券交易所董事會於16日通過弘凱光電股份有限公司（以下簡稱弘凱光電或該公司）之上市申請案，弘凱光電係屬LED產業鏈中游之專業封裝製造商，主要產品可分為可見光LED及不可見光LED二大類。

弘凱光電之營運策略係以高品質、利基型之市場為主，並以國際大廠為市場布局，故該公司最終銷售對象係以全球知名之筆記型電腦品牌廠、家電品牌廠及汽車品牌廠為主，產品品質及技術深獲國際大廠之肯定及信賴。

弘凱光電為提升產品附加價值，而持續精進封裝技術，將LED結合驅動IC，成功開發iCLED新產品，終端應用領域包括電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等，已獲銷售客戶之品質認證並已量產出貨；另該公司為順應終端市場朝向智慧創新之發展趨勢，而運用封裝技術結合感測元件，成功開發近距離感測應用之新產品，亦已有出貨實績。

LED產品之終端應用多元，可廣泛運用於消費性電子市場、車用市場、醫療市場、特殊照明市場、消毒市場及感測應用市場等，在終端應用領域廣泛之下，能增進該公司營運廣度，有利於該公司未來業務發展；另隨人工智慧之感測新趨勢興起，各終端應用領域均將因應新趨勢帶動，而朝向智慧家居、智能汽車、穿戴裝置及生物辨識等方向發展，具有成長動能，亦有助於推動該公司業務朝正向發展。110年

前三季弘凱光電之營收為9.34億元，較109年同期成長51.04％，110年前三季之每股盈餘為3.65元，高於109年同期之2.15元；另該公司最近三年度之營業毛利率持續成長，由107年度之39.39％增加至109年度之47.18％，且110年前三季之毛利率為47.51％，優於目前上市上櫃LED封裝同業，顯示該公司獲利能力表現優異。

隨著新科技、新趨勢引領感測應用發展需求，及消費者對殺菌消毒、健康監測之意識抬頭等，預計將帶動紅外光LED及紫外光LED之不可見光LED市場朝向正向發展，而具發展潛力；在此趨勢之下，各終端市場對LED需求顆數將增加，以穿戴式裝置而言，全球2019年度之穿戴裝置出貨量約為3.05億台，預期2019～2024年之複合年成長率將為16％，且為增加健康檢測性能需求之偵測項目及提升準確度，感測應用之LED使用顆數將呈倍數成長；以殺菌消毒產品而言，2020年初爆發之新型冠狀病毒疫情影響，使消費者之健康意識抬頭，帶動防疫檢測之紫外光LED產品需求漸增，並成為日常生活之必需品，致市場需求將呈穩定成長之勢，該公司營運績效與業績成長值得期待。