國立屏東科技大學獸醫學系，與開元食品合作推動「乳牛健檢產學合作」，為國內第1個「完整乳牛牧場全面健檢計畫」，於今（16日）在屏科大獸醫學院進行簽約儀式，由屏科大戴昌賢校長，及開元食品洪金谷副董事長代表雙方簽屬締約，在獸醫學院陳石柱院長、獸醫學系邱明堂系主任、李旭薰助理教授，及開元戀職人鮮奶服務團的共同合作下，投入超過百萬的人力與經費，為旗下合作的全台酪農夥伴，進行以生產醫學為角度的完整總體檢，協助牧場科學化管理，提升環境友善、乳牛健康、生乳品質及生產效率，期許創造多贏的循環。

產學合作計畫主持人、獸醫學系李旭薰助理教授表示：「台灣地狹人稠，在有限農地面積跟氣候條件下，乳牛飼養比其他酪農大國更加嚴酷，這次合作將透過國際技術接軌、科技化飼養知識導入，及完整生產醫學的專業健檢，改善牧場的飼養環境，及優化生產流程，提升單頭乳牛的產量與品質，亦兼顧動物福利。」

屏科大戴昌賢校長（左），及開元食品洪金谷副董事長（右）代表雙方簽屬締約。（開元食品提供）

獸醫學系的專業乳牛健檢團隊，結合開元戀職人鮮奶服務團共同合作，配合牧場擠乳時間，每次約凌晨兩三點出診準備，完整的健檢計畫約花費團隊一整個工作天，所茲費用高且需大量人力。而本次獸醫學系與開元食品的合作，為國內第1個「完整乳牛牧場全面健檢計畫」，更進一步提升台灣酪農產業競爭力。

開元食品表示，旗下戀職人鮮乳品牌，投入社會公益超過13年，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積幫助超過1萬5千名弱勢學童，這回與屏科大獸醫學系合作，為台灣酪農及鮮乳產業貢獻一己之力，持續帶動飲食文化新「食」尚。