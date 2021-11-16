台灣垃圾焚化爐都集中在1990至2000年間興建。市議員林汝洲等16日質詢說，台中市3座焚化爐皆使用超過20年，南屯文山焚化爐熱值日漸下降，每日處理量甚至低至534公噸，只剩設計值6成；3座焚化爐每年合計有3個月要進行歲修導致垃圾危機浮現，環保局應新設焚化爐並加速汰舊換新。

台中市議會16日進行警消環衛業務質詢，市議員林汝洲、林碧秀、張滄沂、羅廷瑋等人均關心垃圾處理議題。林汝洲說，中市共有3座焚化爐，分別位於后里、南屯和烏日，每座的日處理量為900公噸，每年合計約可處理80萬噸垃圾，台中市一年的一般垃圾量為62萬公噸，理應足夠處理所有的垃圾。

林汝洲表示，但三座焚化爐皆使用超過20年，其中南屯文山焚化爐的熱值日漸下降，每日處理量甚至低至534公噸，只剩設計值的6成。加上3座焚化爐每年需各自進行歲修1個月，導致全市的垃圾處理量大不如預期，暫置垃圾越來越多，全市出現垃圾危機。

林汝洲說，環保局在2017年便請顧問公司做過一次環差評估報告，報告內容指出可以不擴大廠區也不增加爐體，透過系統優化的方式提升焚化爐10％的處理值，每日可以提升171公噸的垃圾處理量。環保局在2017年就做過評估報告，為何4年後的今天環保局還未有任何進度？

林汝洲認為，環保局的汰舊換新已緩不濟急，彰化縣去年已經核定要在彰濱北部興建新日處理量700噸的焚化爐，環保局應可另找新址來興建新的焚化爐，同時也應該要依照2017年評估報告去執行，將烏日、南屯廠依照評估結果，將每日處理量提升10％，雙管齊下才能減緩台中市垃圾危機。

環保局長陳宏益表示，文山、后里焚化廠設備逐年老舊，以致處理量能降低；為提升處理效率落實盧市長空汙防制「先公後私」政策原則，市府已規畫文山及后里焚化廠全廠設備汰舊換新工程，朝轉型為綠能發電廠目標前進。並借鏡國際新穎爐床技術及空汙防制設備經驗，汰舊換新後恢復每日900公噸焚化處理量能，減緩台中垃圾處理負擔。

烏日焚化廠尚未超過20年年限，但減緩烏日焚化廠垃圾貯坑存量及垃圾車進場塞車情形，市府將適時請操作廠商降載，減少事業廢棄物進廠量，請廠商持續優化處理設備，兼顧空氣與環境品質。