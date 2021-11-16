前副總統陳建仁15日晚間啟程訪問波蘭及立陶宛，外界質疑打兩劑高端的陳建仁如何入境？外交部今晚表示，陳建仁是以貴賓身分受邀，因此入境時獲得禮遇安排；一般民眾入境時則仍須遵守當地國的檢疫隔離規定。

陳建仁應立陶宛外交部長藍柏吉斯邀請，將出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主成果。

陳建仁將先訪問波蘭，應邀參訪奧許維茲基金會。外交部指出，該基金會為紀念二戰期間在納粹集中營的受難者及倖存者而設立。陳建仁將參訪紀念館相關文物史料，並將見證該基金會為感念我國政府捐助而特別鐫刻的牌匾揭幕儀式，從緬懷歷史中彰顯民主自由及人權價值的可貴，彌足世人珍惜。

外交部發言人歐江安表示，陳建仁在公衛、科學領域的專業成就，以及台灣作為民主自由堡壘受到國際社會的重視，因此受邀訪問歐洲，並在重要的國際論壇發表專題演說，深化台灣與民主社群的連結及友好關係。陳建仁是以貴賓身分受邀，因此入境時獲得禮遇安排；一般民眾入境時則仍須遵守當地國的檢疫隔離規定。