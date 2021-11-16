線上線下共榮參與志願服務與創新創新治理國際論壇。（柯宗緯翻攝）

大型活動志工運用與管理--台灣燈會在屏東新書發表，屏東縣長潘孟安與作者黃淑芬一同贈書，由監察委員紀惠容見證並代表接受贈書。（柯宗緯翻攝）

今年為聯合國國際志工年、台灣志願服務法頒訂20周年，來自12國、逾500位志工，透過線上及線下在今（16）日出席「志願服務與創新治理國際論壇」，一同回顧與展望全球志願服務發展的脈絡，透過論壇重燃全球志工界服務初衷，在疫情時期成為社會的暖流。

該論壇邀請來自美國、加拿大、日本、新加坡、泰國及臺灣專家學者以社會創新角度重新定義志工內涵及行動，來自日本的講者Sayaka Sonobe在演講中回顧身為統籌2020東京奧運志工計畫的負責人，由2017年展開這段充滿挑戰的歷程。

Sayaka Sonobe提到，新冠疫情讓志工管理更加複雜化，創新精神及科技工具的應用更為迫切，非常高興能藉由論壇將東奧志工實踐的典範分享給全球與會者。兩位參與在東奧服務的志工也現身分享在東奧的服務經驗，鼓勵青年投入志工行列。

此外，論壇中的最大亮點，即是由屏東縣政府與台灣志願服務國際交流協會共同呈現「大型活動志工運用與管理-台灣燈會在屏東」，作為台灣志願服務20周年的獻禮。

屏東縣長潘孟安透過視訊宣布新書出版的訊息，他表示，台灣燈會在屏東在5612名志工的協力下，創作出令人讚賞的燈會，也成就屏東不可忽視的公民力，時值台灣志願服務法實施20周年之際，以此獻給所有為這塊土地奉獻心力的志工夥伴。

本書作者台灣志願服務國際交流協會祕書長黃淑芬表示，這是一本兼具原理與實務的工具書，以她多年大型活動志工規畫與領導經驗為基礎，結合屏東燈會志工計畫為實證，歷經1年回溯性訪談及資料分析撰寫而成，盼將台灣大型活動志工的成功模式進行系統化整理，提供給各界做為參考工具，展望未來更加提升志工領導效能。