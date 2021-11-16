由華納兄弟與網易聯合開發的《哈利波特：魔法覺醒》，於今年9月上線以來，獲得不少《哈利波特》原著粉絲關注，於大陸、台灣等地都十分受到歡迎，近期卻有大陸網友發現遊戲中疑似存在污辱女性玩家行為，玩家表示：「女性角色受到攻擊後表情會吐舌頭」露出有性暗示疑慮的表情，雖遊戲官方立即回應致歉，表示該現象為Bug所致，但仍吸引兩岸上千萬網友討論，話題持續發酵中。

大陸網友指出遊戲女角被擊中後出現疑似性暗示表情，男角被同樣招式擊中卻無同樣表情。（翻攝自微博)

大陸網友指出遊戲女角被擊中後出現疑似性暗示表情，男角被同樣招式擊中卻無同樣表情。（翻攝自微博）

多名大陸網友於14日於微博上發文，《哈利波特：魔法覺醒》僅女角受攻擊後，會伸出舌露出看似愉悅的表情，甚至在被冰凍特效擊中時，臉部某些角度會有不明液體質感，使部分網友認為有色情元素，且因遊戲角色於設定上皆屬11-12歲未成年少年少女，故被許多網友質疑有性暗示、戀童癖等意味。

官方迅速做出回應，表示該現象為建模BUG。（翻攝自微博）

遊戲官方也對全體玩家發送虛寶補償。（截圖自遊戲畫面）

面對玩家的質疑，遊戲官方也迅速於官方微博發文澄清，「BUG原因為舌頭未經過受擊處理，錯誤的穿過了下巴，目前正在修復中。」並對全體玩家發送虛寶補償，並呼籲玩家不要對人物模組出現的BUG進行其他解讀。

然而仍有部分網友對此說法不買單，認為僅有女角才有此BUG十分不合理，有故意為之的嫌疑，同時在官方強調修復過後，部分玩家發現遊戲女角被「強制閉嘴」，在與遊戲人物對話時無法正常進行正常嘴巴開合的交談動作，又引起部分網友不滿，不過也有玩家出面緩頰「可能是緊急修復，減少工作量。」呼籲避免惡意解讀。