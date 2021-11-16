目前國際上認證高端疫苗僅有4國，且美國對「外籍旅客」最新規範，說11/8起入境必須打完兩劑AZ、BNT和莫德納，仍然沒有國產疫苗「高端」。網友想到中研院院士陳培哲「既定的劇本」說，甚至到10月底仍堅持「高端的有效跟沒有效，這裡面還是沒有辦法決定。」

目前國際上認證高端疫苗僅有4國，因此疫情指揮中心讓已經接種兩劑高端，又有出國需求的民眾，可以混打AZ、BNT、莫德納疫苗兩劑，引來外界質疑，根本是「重打」。

民眾黨立委賴香伶今（16）日質詢衛福部長陳時中，算不算「重打」，陳時中坦言，這樣解釋是對的，「程序而言可以稱作重打。」台北市長柯文哲嗆中央，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」。

對此，衛福部長陳時中今（16）日表示，「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

對此，有網友想到已請辭食藥署疫苗審查委員的中研院院士陳培哲的意見。陳培哲早在高端疫苗6月10日宣布二期臨床期中解盲成功時就已表示，解盲成功是「既定的劇本」，毫無意外，是預期中的結果。

而對於「在高端疫苗組AZ疫苗組原型株活病毒」中和抗體幾何平均效價比值的95%信賴區間下限為3.4倍，大於標準要求0.67倍。」的數據，陳培哲也批評，「不具有任何參考價值，他連看都不想看。」