日前指揮中心宣布開放注射高端疫苗的民眾可以加打2劑AZ、默德納或BNT公費疫苗，消息一經披露引起大眾譁然！市議員陳政顯今天質詢痛批這種不負責任的作法，並要求台中市政府替中央政府做亡羊補牢的工作，對於有這些需求的民眾做好最高規格的追蹤關懷。

衛生局表示，因應中央開放已接種高端疫苗者，緊急出國需求可混打疫苗政策，台中市目前已有台中榮民總醫院、中港澄清醫院及慈濟醫院等3家提供此項接種服務。

陳政顯指出，高端疫苗在未得到國際認可之時，政府即強勢主導讓人民施打，導致現在國際上紛紛開放注射完整2劑國際認可之疫苗後可入境免隔離的政策時，台灣的高端疫苗注射者被排除在外，這對為國產疫苗獻出手臂的民眾來說情何以堪！

中央日前開放有需要者可多打國際認證疫苗完整2劑，在間隔28日打一劑的規範下，等於開放90日內打4劑疫苗！此一作法世界第一，沒有任何科學數據竟然就逕行讓人民公費施打，出事誰負責？

衛生局強調，民眾不論先前已接種一劑或兩劑高端疫苗，有緊急出國需求的民眾，均可依入境國的查驗需求，接種兩劑經我國食品藥物管理署核准專案輸入的COVID-19疫苗，包括AZ、BNT或Moderna COVID-19疫苗，其中AZ與第一劑施打需間隔至少8週以上，BNT與第一劑施打需間隔至少4週以上，莫德納與第一劑施打需間隔至少4週以上；建議儘可能於出國14天前完成接種，有接種需求民眾可逕洽3家醫院預約，相關資訊均可於台中市政府衛生局網站查詢。