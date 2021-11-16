行政院長蘇貞昌今(16)日赴立院備詢時，國民黨立委魯明哲詢問蘇貞昌，自今年3月接種第1劑AZ疫苗後至今，是否有接種第2劑AZ疫苗？蘇貞昌回答「沒有」。而對於魯明哲質疑，現在疫苗都要送人了，但蘇貞昌卻說，「那是高端」。此事也在網路上引發網友熱烈討論，許多網友都對蘇揆的回應感到傻眼。

蘇貞昌今天和衛福部長陳時中赴立法院接受質詢，魯明哲問蘇貞昌，「院長，3/22你打了第1劑，現在有沒有打第2劑？」蘇貞昌回答「沒有」。魯明哲指出，現在已經32周了衛福部每天廣告要求65歲以上長輩出來打疫苗，但還有12、13%的人沒打第2劑，並指蘇貞昌這8個月來是在幫AZ做耐力測試嗎？「你也配合一下」。

對此，蘇貞昌重申，「如果疫苗不夠我不搶」，且現在還有200多萬人沒有打。魯明哲質疑，疫苗怎麼會不夠？疫苗要送人了。蘇貞昌脫口說，「那是高端」。

此事也在PTT上引發網友熱議，「哈哈哈哈，你看你，有夠可憐」、「蘇不混打嗎」、「真心話露出來了」、「國家最高行政首長還沒打第二劑，是國安局疏失還是CDC」、「難得誠實」、「現在全體我就爛了是不是，反正不用負責」、「院長帶頭示範未打第2劑」、「這是國安危機了吧」。

還有些網友則說，「那去打高端啊！嘻嘻」、「那就打高端增加打氣呀，不是都開放混打」、「高端我不打」、「不是已經可以混打了？高端不缺就打高端啊」、「他的意思就是高端我不打」、「高端可以混打呀」。