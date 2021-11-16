台南市安定區蘇厝長興宮保存10幾本日據時代的帳冊。（劉秀芬攝）

台南市安定區蘇厝長興宮總趕千歲、四大金剛也都有300多年歷史。（劉秀芬攝）

1934年請歌仔戲班「搬戲」2天要多少錢？台南安定蘇厝長興宮的老帳冊記得清清楚楚，只要34元。蘇厝長興宮歷史可追溯至1679年，廟方保留文物不遺餘力，最近在文化局協助下，計畫將10多本日據時代的帳冊整飭保存，拍照成電子檔，未來也擬成立文物館展示，供有興趣民眾研究觀賞。

蘇厝長興宮主祀玉敕代天巡狩十二瘟王，是一座典型的瘟王廟，建廟緣起於1679年清康熙年間，當地居民在曾文溪溪埔地拾獲王船，於是恭迎入庄安座奉祀，經數度遷廟，1948年遷至現址，1988年重建完成。廟方經過搬遷、改建，把日據時的帳本鎖在保險櫃保存，但帳本紙薄難保存，廟方很傷腦筋。

台南市文化局文化資產管理處表示，許多廟宇都有文化保管與保存問題，文資處今年也開始先與6處民俗類保存團體合作，希望將存放在暗無天日的倉庫或櫃子裡珍貴的文物資料盤點出來，做有系統的整理，同時以工作坊模式，教導廟方如何幫文物分類造冊，讓文物保存得更久，彰顯文物的價值。

文資處表示，此次盤點文物的宮廟，安定真護宮發掘出一批1960年代的老片片；土城正統鹿耳門聖母廟也找出1960年代建醮的文件、相片，都是十分珍貴的史料，以長興宮為例，從日據時代留下的帳冊、丁口錢的紀錄，就可以看出蘇厝聚落人口的消長。

長興宮主委詹偉修表示，廟方很重視文物保存工作，廟裡有300多年歷史的總趕千歲、四大金剛，神尊因年代久遠略有毀損，去年聘請古文物師紀貴堡團隊修復，歷經一年半才修復完成，廟裡還有近百件古物、文件，期盼能在專業團隊的協助下逐一整理、修復，以成立文物館展示為目標。