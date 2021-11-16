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一名曾姓男子15日在臉書貼文，指開車上汐止交流道時，前方的貨櫃車惡意滿滿，來回在內側與中線切換車道7次，儼然就是蛇行。影片曝光後，引起網友討論。對此，國道警察則說，影片的行為已涉及公共危險與強制罪，將通知車主到案，訊後移送法辦。

曾男於臉書社團《爆料公社公開版》貼出2段行車紀錄器，稱15日上汐止交流道時，遇上一輛行為惡劣的貨櫃車，透過影片可見，前方的貨櫃車來回切換車道7次，大喇喇在國道蛇行，行為相當有挑釁之意。

對此，國道警察指出，稍早曾男已帶著相關證據前往汐止派出所檢舉且報案，警方將依規定並舉發。國道警察表示，曾男15日上午自汐止交流道進入國道一號北上路段，原行駛於外側車道，而內側一輛貨櫃車疑似因與前車間格距離不足，想強行切換至外側未果，才做出後續的逼車行為。

國道警察檢視完整行車紀錄器，認為貨櫃車的行為已違反公共危險罪與強制罪，還可依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款之任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，向駕駛處6000元以上至2萬4000元以下罰鍰，另需吊扣牌照6月。此外，將通知駕駛到案說明，訊後移送法辦。