市場前景不明、疫情又阻礙海外差旅，為避免海外放款「踩雷」，國泰世華銀行資深副總鄧崇儀16日在法說會上表示，海外放款只作銀行有據點、可實地查核的案件，若銀行沒有據點、只能被動參貸的聯貸案，就會相對保守，因此近兩年國泰世華銀外幣放款不增反減，持續減少。到9月底約新台幣2216億元，兩年少217億元左右。

至於何時恢復外幣放款成長？鄧崇儀表示，目前政策是「資產穩健」擺第一，若海外差旅仍不方便，無法實地查核、看清楚放款案的內容，就寧可選擇步伐穩健，因此會與經濟狀況、疫情、各國貨幣政策等相關，目前仍無法預估何時恢復外幣放款的成長。

不過，國泰金控財務長陳晏如補充，目前國泰世華銀行新台幣存放比逾7成，即存款收100億元，放款有超過70億元，美元存放比則不到4成，但沒有放款出去的部分，會強化財務操作，例如投資外幣債券，目前外幣債券投資報酬率會比外幣放款至少多50個基本點（1基本點等於0.01百分點），亦有助提升銀行的利差收益。

國泰世華銀到9月底放款餘額逾1.77兆元，比去年同期成長12％，其中，利率較高的個人放款成長18.7％，房貸亦大幅成長16.6％，企金放款則溫和成長5.6％，鄧崇儀表示，因於內部控管房貸額度，因此很多新貸或轉貸客戶都在排隊等核貸，並不缺放款件。

加上存款結構也改變，先前因為股市節節高昇，不少客戶解定存想找投資機會進場，定存比重下降到3成以下，現在股市相對高點，也有不少客戶獲利了結後，放在活存觀望，也拉高國泰世華銀的活存比，讓資金成本下降，較高利率的放款成長、資金成本又下降，讓國泰世華銀淨利差已止跌回穩。

不過，因為市場變化仍大，鄧崇儀表示，今年以來各季都有視情況，增提呆帳準備，因應未來可能的突發狀況；同時對外幣放款更為謹慎，沒有銀行據點、無法實地查核的放款案儘可能不作，所以外幣存放比就很低，但未來升息時，就有更大空間可因應。