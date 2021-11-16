開發金控可望於今年底完成中國人壽併購案！開發金控擬納入中國人壽成為100％子公司，雙方也已經在10月1日召開股東臨時會通過股份轉換契約，並經主管機關准予照辦在案。開發金控16日公告董事會決議訂定增資基準日暨股份轉換基準日為110年12月30日，若無其他不可抗力因素，即可望在今年完成該項併購案。

開發金控公告指出，擴展金融領域之完整布局、強化營運能力及擴大資產規模，擬與中國人壽進行股份轉換，股份轉換後中國人壽將成為本公司100％持有之保險子公司，雙方業已分別於110年10月1日召開股東臨時會通過股份轉換契約，並業奉金融監督管理委員會准予照辦在案。

這次股份轉換對價條件為每1股中國人壽普通股換發本公司0.8股新發行普通股、0.73股新發行特別股，以及現金新臺幣11.5元；為支付與中國人壽股份轉換所需之股票對價，開發金擬辦理增資發行普通股新股及乙種特別股新股，並訂定增資基準日暨股份轉換基準日為110年12月30日，增資基準日暨股份轉換基準日若遇天災等不可抗力之外部因素或應相關主管機關要求更動，擬請授權董事長另訂增資基準日暨股份轉換基準日並辦理後續公告。