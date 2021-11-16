入圍探索現代男女疏離愛情觀與孤獨人性的電影《青春弒戀》即將在本周五（19日）上映，以該片入圍金馬獎最佳新人獎的李沐在戲中有不少內心戲，且首度挑戰讓人臉紅心跳的情慾床戲，與昔日在戲中多半飾演高校女生的清純模樣大相逕庭，這才讓人驚覺，李沐不是少女，而是個女人了。

李沐為宣傳《青春弒戀》進棚拍攝PANDORA時尚專題，戴上PANDORA珠寶忍不住少女心大發，雀躍不已。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ Weekend by MaxMara)

李沐笑說，她在《青春弒戀》中為了詮釋孤單寂寞、與人疏離的感覺，台詞並不多，原本還有點開心，但發現台詞少才是最嚴苛的挑戰，「這場戲特別著重內心戲，導演要我要用表情與沉默來演戲，這才是高難度！」

李沐自曝和陳庭妮拍戲有身高差，「躺下來拍床戲」還輕鬆一點，佩戴PANDORA珠寶入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Penny Black）

一場與陳庭妮合演的情慾戲，則是整齣戲最關鍵的場景，原本還很擔心，但後來發現拍床戲一點也不難，反倒是與身高175公分的陳庭妮站在一起演戲，兩人要克服近20公分的身高差，才是最大的難題。

為了讓兩人站在一起的畫面不會太突兀，得費心喬角度借位，陳庭妮必須曲膝彎腰，她則要踩箱子踮高腳尖，搞得兩人一下戲就全身痠痛，「其中有一幕，明明是要抱住陳庭妮安慰她，但我個子太小抱不到，感覺像整個人掛在她身上。」李沐笑說，那幕戲NG了好幾次，連導演都受不了，「感覺和陳庭妮躺著演床戲，還比較輕鬆一點！」

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李沐為宣傳新戲接受本報邀請進棚拍攝丹麥珠寶PANDORA時尚專題，一見到PANDORA珠寶，忍不住開心尖叫了起來，「我超愛PANDORA星際大戰系列，還有哈利波特系列我也好愛，我是超級星戰和哈利波特迷！」

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