紐約大都會終於找到新總管了，多家美媒報導大都會決定與前天使總管艾普勒(Billy Eppler)簽約，填上這個他們空缺超過1年的位置。大都會去年被億萬富豪科恩(Steve Cohen)買下，他一進門就開除了執行副總兼球隊總管范瓦格南(Brodie Van Wagenen)，科恩提拔的球團總裁艾德生(Sandy Alderson)在沒有總管的情況下掌控大局，艾德生自身還兼任棒球部營運總裁。

大都會去年底其實已經找到了新總管波特(Jared Porter)，當時41歲的波特來自響尾蛇，擁有4冠經驗年輕有為。沒想到今年1月，波特被揭發幾年前曾經傳送猥褻照片給女記者，大都會得知後火速開除了波特（原本簽約4年），球隊又回到沒有總管的狀態。

去年9月底，差不多是波特與大都會簽約的前3個月，天使在例行賽最終日開除了總管艾普勒。天使並非沒有好球員，艾普勒任內續簽了「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、三壘手安森尼阮棟(Anthony Rendon)、二刀流大谷翔平，以及現任總教練麥登(Joe Maddon)。但是艾普勒操盤5個球季，天使勝率從未過半，球團在他合約還剩1年時將他解雇。

艾普勒更早之前是洋基的助理總管。根據《今日美國》報導，艾普勒兩個月前轉換跑道，加入好萊塢的Endeavor人才代理公司。大都會今年戰績77勝85敗，國聯東區第3名。