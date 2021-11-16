美國家飾建材賣場家得寶（Home Depot）16日公布上季（10月底止）淨利年增20％至41.3億美元，每股盈餘（EPS）3.92美元高於分析師預期的3.40美元。上季營收年增10％至368.2億美元，也高於分析師預期的350.1億美元，反映美國消費者在疫情趨緩後仍持續投入居家修繕，且美國房市蓬勃也使建材需求大增。

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