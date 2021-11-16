家得寶上季營收、獲利 優於預期 20:202021/11/16 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國家飾建材賣場家得寶（Home Depot）16日公布上季（10月底止）淨利年增20％至41.3億美元，每股盈餘（EPS）3.92美元高於分析師預期的3.40美元。上季營收年增10％至368.2億美元，也高於分析師預期的350.1億美元，反映美國消費者在疫情趨緩後仍持續投入居家修繕，且美國房市蓬勃也使建材需求大增。 熱門股－同欣電 Q3獲利賺半股本 台灣權王－題材齊發 昇貿、富采權證熱門 #億美 #家得寶 #季營收 #高於 #建材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》航太業明年趨樂觀 豐達科、榮剛受惠 11:252021/11/16 財經 高通股價創高 供應鏈有利 08:592021/11/16 財經 網遊給力 搜狐連四季賺錢 04:102021/11/16 全球財經 亞力電機營收及獲利報喜 16日參加法說會 11:392021/11/16 財經 美系客戶強勁復甦 艾訊明年續揚 19:582021/11/16 財經 國巨、奇力新明年首季合併報表 營收先蹲後跳 04:102021/11/16 證券．權證 《電腦設備》突破月線反壓 廣達11月股價出運 10:002021/11/16 財經 《其他電子》外資上調目標價 貿聯-KY小漲 17:392021/11/16 財經 錸寶 能源事業布局效益顯現 04:102021/11/16 證券．權證 太詭異！「特斯拉殺手」營收掛0 竟成為全球第3大車廠 13:332021/11/16 財經 《半導體》捷敏Q3獲利登次高 Q4營運續拚高 13:412021/11/16 財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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