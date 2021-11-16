櫃買中心16日表示，三洋實業有擔保轉換公司債（簡稱：三洋實業一，代號：14721)自11月18日起取消分盤交易方式，仍繼續列為變更交易方法

櫃買中心指出，三洋實業經證交所公告已符合營業細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條第2項規定，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，繼續列為變更交易方法，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第7項規定，將其有擔保轉換公司債三洋實業一取消分盤交易方式，仍繼續列為變更交易方法。