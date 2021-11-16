櫃買中心16日表示，英瑞-KY無擔保轉換公司債（簡稱：英瑞一KY，代號：15921）併案停止櫃檯買賣。

櫃買中心指出，英瑞公司經證交所公告有營業細則第50條之3第1項第1款及第4款規定之情事，併案停止其上市有價證券之買賣，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第15款規定，將其無擔保轉換公司債英瑞一KY併案停止櫃檯買賣。