英瑞-KY轉換債併案停止櫃檯買賣 20:202021/11/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心16日表示，英瑞-KY無擔保轉換公司債（簡稱：英瑞一KY，代號：15921）併案停止櫃檯買賣。 櫃買中心指出，英瑞公司經證交所公告有營業細則第50條之3第1項第1款及第4款規定之情事，併案停止其上市有價證券之買賣，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之1第1項第15款規定，將其無擔保轉換公司債英瑞一KY併案停止櫃檯買賣。 《興櫃股》共信-KY動物新藥GWA101 將進行田間試驗 英擴大追加劑接種計畫 籲40到49歲成人施打 #英瑞-KY #併案 #英瑞 #櫃檯買賣 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上櫃公司第3季財報形式審閱 駿熠電及杏國2檔變更交易 19:552021/11/16 財經 土銀三峽分行 喬遷開業 04:102021/11/16 全球財經 家事類技藝競賽 啟英奪1金手4優勝 04:102021/11/16 地方新聞 《櫃買市場》櫃買中心修正董監事進修相關規定 14:322021/11/16 財經 242坪國有地違建拆除 土城瑞億市場闢百格停車位 13:092021/11/16 寶島 股王矽力-KY領軍 高價股比價行情發燒 11:392021/11/16 財經 互億英瑞 未如期申報Q3財報 04:102021/11/16 證券．權證 基瑞歐斯呼籲2022澳網停辦 反對強迫施打疫苗 19:032021/11/16 體育 瑞基射三箭 營運新動能 04:102021/11/16 證券．權證 11/18起 互億停止買賣、英瑞-KY併案停止買賣 17:522021/11/16 財經 時論廣場》顏色不該迫害學術自由（張瑞雄） 19:372021/11/16 時論廣場 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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