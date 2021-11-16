楊謹華攜張軒睿到《食尚玩家魚肉鄉民》作客、大啖美食。（TVBS提供）

楊謹華攜張軒睿到《食尚玩家魚肉鄉民》作客、大啖美食還曝光約會地。（TVBS提供）

許久沒上外景節目的楊謹華為宣傳新戲《華燈初上》，攜張軒睿到TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》作客，楊謹華兒時常與家人到大稻埕吃飯，這次網羅了兒時回憶中的各種餐廳，帶著主持人陳零九、賴晏駒（小賴）大嗑大稻埕美食。

楊謹華領著主持人來到老台北人的美食街－大稻埕慈聖宮廟前，她回憶道：「我爸爸還有我們那個年代的長輩，很喜歡下班後跟朋友約在這邊。」她感嘆以前爸爸都會帶她到這條老街吃小吃，現在吃著吃著就會想到爸爸。張軒睿驚嘆表示完全不知道這裡有條老街，陳零九及小賴也搭腔：「跟我們一樣！」楊謹華笑說：「這裡要老一輩的人帶進來，其實我也不是很知道啦！」

楊謹華演出劉德華MV〈冰雨〉出道，陳零九一時興起唱起〈冰雨〉模仿劉德華，並和楊謹華演起MV，小賴誇讚：「這MV還原度好高，謹華姐跟當初長得一模一樣！」沒聽過〈冰雨〉的張軒睿則在一旁搞笑表示：「我只聽過《冰與火之歌》。」小賴也趁機向楊謹華討教保養祕方，楊謹華分享飲食很重要：「我很愛喝湯、不喝冷的，拍戲時就算大太陽37度，我還是喝溫熱水保養身體、控制飲食。」小賴聽完自爆每天喝兩杯手搖飲，馬上被楊謹華勸戒。

吃完大稻埕美食，一行人前往大稻埕碼頭散步，楊謹華透露這裡是和先生約會的地點，情人節來這裡看的煙火壯觀又漂亮。張軒睿也自曝：「之前有嘗試要來，但人實在太多，連摩托車都進不來就放棄了。」緊接著他們前去全台第一家、開幕於1934年的西餐廳，楊謹華分享「這裡是楊媽媽當年打工的地方」，也透露公公婆婆常到這家餐廳吃飯，是當時情侶的約會首選。

錄影接近尾聲，小賴坦言錄影前其實很緊張，覺得楊謹華氣場很強，怕她太刁鑽，因此看了很多資料做準備，沒想到見面後發現她是個很有趣的人，語速還很慢。陳零九補充：「沒有像電視上那樣銳氣很重。」楊謹華聽完則說：「我覺得是因為角色，我的角色都是比較強勢的，其實我以前還被叫過傻大個兒呢！」

收工後小賴向楊謹華告白：「謹華姐你是我的偶像，我以前都覺得我就是『敗犬女王』本人！」並馬上跟楊謹華要了聯絡方式，笑稱：「我錄《食尚玩家》到現在，第一次跟來賓要聯絡方式。」