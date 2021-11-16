前核四廠長王伯輝否定政府核四10年重啟說法，引來綠委不滿，今天民進黨立委范雲甚至公開要求台電不要放任王伯輝到處放謠言。對此一位已經退休的前台電高層表示，員工退休後又不領公司薪水，不理解立委訴求，我們是民主社會，這樣要求還有言論自由嗎？

范雲今與民進黨立院黨團幹事長劉世芳等人召開記者會，認為核四有斷層如重啟是災難，還要求台電不應放任前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全，請台電與原能會出面處理。

退休多年的前台電高層主管表示，員工都已經退休離開，又沒領公司薪水，他的發言誰能來管，台灣是民主社會，不理解立委這樣的訴求，這樣還有言論自由嗎？

這位高層說，王伯輝是有使命感的人，可能因此常出來發言關切，但不管發言如何，人已退休，不太懂他講的話還關公司甚麼事，怎麼去管。

至於核四重啟到底需要2~3年還是10年？他認為，這要看需投入多少工作量，但不管如何，都得有「合理管制」。當然要詳盡也要把關，可是是要合理，否則一個送件就退件卡半年，每個環節都卡住，這樣也不行，應該要攤開來看每個工序，公開做合理檢視。