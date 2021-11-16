全台百貨周年慶進入壓軸，SOGO周年慶首波儘管人潮較以往少，唯在國際精品與大型家電超賣挹注下，整體客單價推升逾一成，五倍券效益成長4倍；其中，蟬連台北百貨店王的SOGO復興店，國際精品大幅成長逾三成、歐系家電成長達七成，SOGO營運總經理汪郭鼎松16日指出，首五天業績即達目標110億的65％，達標有信心。

汪郭鼎松表示，百貨周年慶自9月開打以來，因疫情變化太大，加上天氣太熱，SOGO今年雙11開打周年慶，受惠天氣轉冷與疫情趨緩所致，不僅精品、家電等業績大成長，連動服飾業女裝、男裝甚至男鞋皆有大幅成長，其中台北忠孝館更因改裝效益，包括Golf運動相關裝備衣料等均大賣，加上解封後所有戶外休閒品牌業績亦接續推升成長，不少消費者更為明年6月可能開放國境管制而搶購，整體客單都是千元起跳。

SOGO復興館國際精品備貨比去年大增五成，其中聯名款CP值超高達GUCCI櫃，今年以來整體成長達五成，躍居全館成長王，高端珠寶高客單更有單筆逾3千萬元；SOGO觀察，今年周慶客人停留時間從去年的45分鐘延長至65分鐘，主要是人流減少，但購物環境相對優，而有更多時間採購，客單相對提升逾一成，像是周慶期間復興店精品客單約二萬多元，而敦化店可達四萬元。