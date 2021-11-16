通用原子公司(General Atomics)建造並試飛了1款致命的新型無人機，它的致命之處在於火力強大，能夠攜帶掛16 枚AGM-144地獄火飛彈，這種載彈能力與AH-64阿帕契直升機相同。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，消息人士表示，這架還沒訂名的無人機，是在今年夏天於莫哈韋沙漠(Mojave Desert)進行了首次飛行。

雖然通用原子不願多說強武裝無人機的故事，但是一位消息人士倒是說了不少。他表示，該無人機的起降距離不到 800 英尺(約240公尺)，因此可以從中等規模基地、崎嶇的機場、土路、乾涸的河床，甚至利用彈射設備，就能在船上進行發射和回收。

攜掛16枚地獄火飛彈的AH-64阿帕契戰鬥直升機。(圖/波音)

16枚地獄火飛彈的攜帶量是驚人的，這是現役MQ-1C掠奪者無人機(Predator)載彈量的2倍，是MQ-9死神無人機(Reaper)攜彈量的4倍。

消息人士稱，強武裝無人機是以MQ-1C為基礎，但機翼明顯更長，也就有更大的載彈空間。它也有更輕量的航空電子設備和其他功能，比如自動起飛和著陸系統。

當然，如此龐大的武裝是以縮減續航力與航程的代價換的，消息人士就承認，滿載 16枚地獄火，將影響飛機的續航能力，也減少感測器或其他任務系統的空間、電力。不過無人機的任務彈性很大，假如它擔任密接支援與戰場巡邏任務，就有可能緊急起飛並迅速發射一些飛彈，在重量減輕後，也就恢復了飛機性能，可以繼續長時間滯空。

只是，新型無人機的名稱尚未披露，有可能在年底發布更多資訊。