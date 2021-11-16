台北市議員李慶元15日提出，和眾綜合診所打疫苗違法使用騎樓作為工作場所，且自7月起，衛生局每天給予和眾上千劑疫苗，6個月共進帳約2000萬元，讓台北市長柯文哲說要追查。台北市衛生局16日回應，已有下修該診所疫苗預約量能，並建議改善動線。

台北市衛生局16日表示，和眾本來提報大約千劑的接種量能，因動線規畫問題，所以衛生局已下修預約量能約為750劑左右，並建議改善動線，會持續觀察並輔導和眾診所。