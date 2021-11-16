和眾診所每日接種「千劑疫苗」 北市衛生局：已下修預約量 20:472021/11/16 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛生局每天給予和眾上千劑疫苗，6個月共進帳約2000萬元，讓台北市長柯文哲說要追查。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員李慶元15日提出，和眾綜合診所打疫苗違法使用騎樓作為工作場所，且自7月起，衛生局每天給予和眾上千劑疫苗，6個月共進帳約2000萬元，讓台北市長柯文哲說要追查。台北市衛生局16日回應，已有下修該診所疫苗預約量能，並建議改善動線。 台北市衛生局16日表示，和眾本來提報大約千劑的接種量能，因動線規畫問題，所以衛生局已下修預約量能約為750劑左右，並建議改善動線，會持續觀察並輔導和眾診所。 中市議員關心打高端疫苗民眾 衛生局：緊急出國可混打 打高端民眾成「新4劑服英戰士」 綠委：不是疫苗無效 是為緊急出國需要 #和眾 #診所 #衛生局 #下修 #動線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗小黃卡得花千元去醫院換黃皮書 立委批：比非洲國家還不如 17:062021/11/16 政治 春節檢疫方案罰則出爐 自主管理期間搭大眾運具最重罰100萬 14:182021/11/16 生活 柯文哲轟高端變國際笑話 蘇貞昌：已獲WHO補助可進行第三期試驗 12:202021/11/16 政治 免疫長期未激發恐成免疫負債 醫師籲接種流感疫苗 10:242021/11/16 健康 英擴大追加劑接種計畫 籲40到49歲成人施打 10:462021/11/16 國際 購物節滿千送百 人潮擠爆嘉市府 04:102021/11/16 地方新聞 《國際社會》日新冠疫苗加強劑接種 12月啟動 11:082021/11/16 財經 高通股價創高 供應鏈有利 08:592021/11/16 財經 第15輪疫苗混打將上路 97萬人第2劑可三選一 14:252021/11/16 生活 元宇宙商機爆發 AI、5G ETF成分股目標價猛上修 13:322021/11/16 財經 「77萬高端人不是白打」 這綠委護航提一理由網驚呆：太扯了吧 08:152021/11/16 政治 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 全聯「2件特價」只剩1罐怎麼辦？ 內行曝一招爽拿優惠 - 生活 和眾診所每日接種「千劑疫苗」 北市衛生局：已下修預約量 - 生活 王必勝出面承認婚外情 林姓護理師回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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