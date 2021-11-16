市議員吳瓊華指出，如果烏日分局長想回北部養老，不如順他的意調回北部。（陳世宗攝）

台中市日前發生瑪莎拉蒂惡煞車禍駭人聽聞事件，引起社會群起撻伐！市議員劉士州、吳瓊華、陳政顯等質詢說，此事引起民眾對警察的不滿，網路短短幾天出現逾10萬筆搜尋，警方處理流程有疏失；警察局長蔡蒼柏開記者會時，竟然還面露笑容引發非議，警方應小心謹慎。蔡蒼柏強調，他會自我檢討疏失。

台中市議會16日進行警消環衛業務質詢。陳政顯指出，警察人員真的非常辛苦，但是瑪莎拉蒂事件，顯示作業流程有誤應該要加強訓練。

吳瓊華說，最近因為瑪莎拉蒂宋姓大學生事件，引起民眾對警政工作很多不滿；網路上對此事件有正負看法，短短幾天「炸出」超過10萬筆搜尋，並引發民怨沸騰；警員SOP流程有所疏失，如何提升警員素質刻不容緩。

劉士州抨擊說，警察局蔡蒼柏為瑪莎拉蒂案開記者會時，竟然還面帶笑容，口罩也戴歪掉，局長以後要注意對外的表現，以免讓市民觀感不佳。

蔡蒼柏表示，他會自我檢討改進，並加強警察人員教育訓練；自己開記者會面露笑容是自己的疏失，也會自我檢討。

中二選區補選明年舉行，外界傳出要穿防彈背心。吳瓊華要求警方應特別注意，因目前烏日分局長的能力引發基層質疑，希望分局長去了解不要因小失大；如果他想回北部養老，不如順他的意調回北部。蔡蒼柏說，表現不好如何升官。