美國總統拜登16日在和中國大陸國家主席習近平的視訊對話中重申，美國政府信守「一中」政策，不會支持台灣獨立。對於拜習峰會後，中美關係是否有可能好轉？台灣淡江大學國際事務副校長王高成分析認為，雙方領袖有見面，對緩和雙方現在比較緊張對立的關係，「多少有幫助」。

美國總統拜登2021年1月就職後曾兩度與中國領導人習近平通電話，這次是首次舉行視訊峰會，雙邊幕僚將與會，美中關係怎麼發展，世界都在關注。據《CNN新聞網》16日報導，當拜登提起人權，中方攻台和貿易問題時，氣氛最後就變得比較嚴肅。

據《中評社》16日報導，對於如何看拜習此次視訊峰會後，對將來的中美關係是否會往好的方向發展？

王高成認為，雙方領袖有見面，議題上有一些交集，譬如氣候變遷和貿易問題等，對緩和雙方現在比較緊張對立的關係，多少有幫助，但要說談完之後雙方就沒有立場矛盾也不可能，所以雙方既有的競爭還是會持續，不會很快就變成非常良好的關係。

談到此次峰會後，美國對台灣的態度是否會持續友好，還是轉為低調？

王高成說，此次峰會後，美國應該不會停止打台灣牌，因為在美國的印太戰略裡，本來就有計劃爭取包括台灣在內的夥伴合作。但這樣的合作在中方角度來看，就是美國在支持「台獨」勢力，所以還會持續有軍事動作，包括軍機艦繞台來施壓美國。

王高成強調，在台灣問題上，美中仍是各說各話的狀況，但在此峰會後，美國可能會短暫時間少打一些台灣牌，譬如美國官員來訪的層級降低或減少，或對台軍售再緩一下等等，但仍要看會後美中關係互動如何發展而定。