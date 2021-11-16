中共官方《新華社》16日下午公佈《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文，決議文將周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃、房峰輝、張陽等8名「新時代查處的大老虎」作為負面典型寫入歷史決議。

《新華社》公布的這項中國共產黨的第3份歷史決議寫道：「以習近平同志為核心的黨中央……出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措，推進一系列重大工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。」

決議文說，「黨中央強調，腐敗是黨長期執政的最大威脅，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪14億人民，必須把權力關進制度的籠子裡……黨聚焦政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，防止黨內形成利益集團，查處周永康、薄熙來、孫政才、令計畫等嚴重違紀違法案件。」

在國防和軍隊建設部分，歷史決議寫道，「堅決查處郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等嚴重違紀違法案件並徹底肅清其流毒影響，推動人民軍隊政治生態根本好轉。」

《多維新聞》指出，中共十八大以後，堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，掀起了一場力度空前的反腐敗運動，成為中共最高領導人習近平上台以來的重要政績之一。