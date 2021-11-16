新竹一對夫妻14日在市區突然被一名男騎士以裝滿尿的寶特瓶潑灑。（示意圖／Shutterstock）

新竹市一對夫妻14日將車停在南大路時，突然被一名男騎士敲車窗，該對夫妻降下車窗後，男騎士竟突然朝車內潑灑尿液，氣得該對夫妻報警處理，並在網路上發文。警方指出，已於16日晚間將涉案男子帶回，訊後將依公然侮辱、毀損等罪嫌移送法辦。

據了解，該對夫妻在論壇批踢踢發文，稱14日在南大路等紅綠燈時，突然一名約40歲的男騎士前來敲副駕駛玻璃，示意要把車窗降下；原PO指出，本來只開了一條縫，但不明男子又示意再把窗戶降下點，沒想到才剛降下，男子就拿著裝著尿得寶特瓶朝車內潑灑，讓全家人都嚇傻。

原PO說，當時車上還載著小孩，被潑尿之後車內的嬰兒用品全數報銷，已經將車子拿去大清潔兩次，臭味仍縈繞不散，讓他越想越火大，懷疑不明男子潑的尿液存放多日，根本預謀犯案。

警方指出，14日12時許接獲一對夫妻報案，稱於南大路遭到不明男子因不明原因朝車內潑灑尿液，經擴大調閱監視器，16日晚間已將涉案男子帶回局內，訊後將依公然侮辱罪、毀損罪移送新竹地檢署偵辦。