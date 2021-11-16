衛視中文台《一袋女王》日前邀請林佑星與老婆小妏、楊浩如、Michael及甄莉等上節目分享如何應對另一半耳根子太硬的親身經歷。小妏表示剛嫁給林佑星時發現兒子龍龍過度使用3C，加上幼稚園老師反應兒子有坐不住、唸故事會跳行的情況，跟林佑星反應後他總是不以為意，一直到兒子快上小學前被診斷疑似「注意力不集中過動症」，因為已經錯過6歲前的黃金治療期，夫妻倆又不願讓小孩吃藥，現在就是要辛苦一點時常叮嚀他，希望早日導正他的狀況。

小妏說，林佑星剛離婚時是自己帶兒子龍龍，但遇到拍戲時只能請親戚輪流照顧，也因此養成兒子重度使用3C跟看電視，常放學回家就是看電視，假日平板一玩就是4、5個小時，就這樣養成習慣。剛嫁給林佑星時，小妏擔心兒子使用過度，還提醒了一下林佑星，但他卻覺得還好，說自己小時候常看電視長大也沒事，讓剛當後媽的小妏也不好太過強烈限制。等到小妏開始全職帶小孩以後，老師就常反應兒子的專注力問題，例如上課時會坐不住起來走或跑，常打翻東西外，在朗讀故事的時候有時會跳行，或是唸到哪忘記了，到大班後寫字時常會左右顛倒，小妏覺得狀況有點奇怪，上網一查兒子這些行為都符合「注意力不集中過動症」的徵兆，她也跟林佑星反應，沒想到林佑星卻回她網路的文章都寫得很誇張，覺得兒子沒問題。

但相關的症狀卻還是依舊發生，一直到兒子快要上小學時，小妏覺得還是帶兒子去檢查看看，確認一下狀況，沒事當然最好，有事的話至少知道如何應對，果然檢查後兒子就被判定疑似「注意力不集中過動症」。醫生表示會有這個狀況一部份是因為過敏，另外就是3C過度使用影響注意力，但因為黃金治療期是6歲之前，而兒子已經要上小學早已錯過，要治療只能靠服藥或是家長的陪伴與協助，小妏決心不要讓兒子吃藥，只能夫妻倆辛苦一點時常約束跟叮嚀他，也安排了很多球類課程讓他去上，希望藉由運動增加專注力。

對此林佑星表示現在回想有點對不起兒子，當初是拍戲忙沒有時間照顧他，因為拜託親戚幫忙，也不好意思要求太多，滿感謝小妏的發現，現在就是夫妻倆一起隨時隨地叮嚀，希望幫助兒子早點恢復。

因為有林佑星耳根太硬的前車之鑑，小妏改用潛移默化的方式改變他。小妏表示林佑星因為藝人身分，以往人多的假日是不出門的，但因為兒子平常要上課，只有周六日可以玩樂，為了讓一家人可以一起假日出門，小妏就會三不五時傳一些朋友外出活動的照片給林佑星看。終於有一次小妏的親戚約外出野餐，小妏心想都是自己人應該有機會，果然林佑星就點頭答應了，幾次外出後，朋友來約露營，林佑星又點頭參加，到現在家裡不但買了自家的露營帳，變成林佑星每個禮拜問要去哪露營，後面的行程如何安排。林佑星說主要是想說家人在一起的時間可以變多，也可以有比較多時間可以跟小孩聊天，而且一家四口第二次露營就開始單飛了，現在就算有拍戲工作，露營也是照常，林佑星笑說他就曾經周五帶全家去把帳篷搭好，周六中午趕回劇組拍戲，拍到晚上再回營地陪小孩玩一下、睡個覺，隔天早上回劇組拍戲，拍完再回去幫忙收帳蓬，雖然很辛苦，但他不亦樂乎，一家人的露營行程已經排到今年年底。林佑星也在節目對小妏感性地說：「她把這個家顧得挺好的」讓現場所有人好感動。