有網友貼出小黃卡，顯示邁向「新四劑服英戰士」。（取自PTT）

對於目前全世界只有4個國家認可國產高端疫苗，因此，接種高端疫苗的國人，為了出國會變成「4劑戰士」。而果真有網友貼出小黃卡，顯示除了打兩劑高端之外，還打了一劑BNT，即將邁向「新4劑服英戰士」！其他網友看了之後笑翻，直喊「賺到了！」

目前全世界只有四個國家認可國產高端疫苗，為了因應出國需求，指揮中心日前宣布，打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑國際認證疫苗。因此，接種高端疫苗的國人，為了出國會變成「4劑戰士」。

這是否會有抗體過高或其他副作用產生？莊人祥15日回應，是否4劑抗體濃度會造成所謂的其他副作用這不得而知，不過確實混打疫苗過後的副作用如發燒、頭痛等狀況機率較高，大概在2天內可以緩解。

台北市長柯文哲批評，身為一個醫生，他認為指揮中心的說法完全不負責任，因為這是公眾政策、不是在包廂裡飲宴的個人行為，民進黨政府不要讓國產疫苗變成笑話。

有網友在PTT貼出「小黃卡」爆料，他早在2、3月的時候就已經打了2劑高端疫苗，到10月又打一劑BNT，即將向「新4劑服英戰士」邁進，還自嘲「是我傻還是政府有問題？」

網友留言，「有沒有覺得賺到了！」「自首有勇氣給推」、「不離不棄、被當北七」、「你傻跟政府有問題哪裡有矛盾？」、「不要太不滿」、「超前部署」、「你的問題啊！乖乖投民進黨」、「高端護體」、「致敬」！