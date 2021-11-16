男子騎機車迎面撞停等貨車，搶救多日宣告不治。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市45歲陳姓男子，本月4日晚間8點半，騎乘機車行經新屋區快速路六段直行往觀音方向，在快速路六段892號附近追撞31歲闕姓男子所駕駛的自用大貨車，陳男受傷送醫急救，在搶救多日後仍在16日因傷重宣告不治。

警方說，當時闕男開的貨車停在車道上準備要右轉，而陳男疑似未注意車前狀況迎面撞上，雙方酒測值皆為0，後續事故發生原因及相關肇事責任仍待進一步調查釐清。