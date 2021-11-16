桃園男騎機車迎面撞停等貨車 搶救多日宣告不治 20:362021/11/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子騎機車迎面撞停等貨車，搶救多日宣告不治。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子騎機車迎面撞停等貨車，搶救多日宣告不治。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市45歲陳姓男子，本月4日晚間8點半，騎乘機車行經新屋區快速路六段直行往觀音方向，在快速路六段892號附近追撞31歲闕姓男子所駕駛的自用大貨車，陳男受傷送醫急救，在搶救多日後仍在16日因傷重宣告不治。 警方說，當時闕男開的貨車停在車道上準備要右轉，而陳男疑似未注意車前狀況迎面撞上，雙方酒測值皆為0，後續事故發生原因及相關肇事責任仍待進一步調查釐清。 桃園觀音重機騎士疑未留意車前狀況 撞大貨車當場死亡 鑰匙未拔電動自行車遭竊 警方40分鐘逮到犯人 #六段 #貨車 #搶救 #宣告不治 #陳男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機車搶快超車撞違停小貨車 2車閃避不及撞成一團 11:452021/11/16 社會 瑪莎拉蒂惡煞背後賭博集團5人被逮 檢訊後金主以70萬元交保 03:022021/11/16 社會 失業男借酒澆愁搞失蹤 警方動用空拍機地毯式搜索尋獲 17:172021/11/16 社會 辦曲棍球案檢察官不受懲戒 監院提再審仍被駁回 16:192021/11/16 社會 天寒關心路邊醉漢 員警意外查獲通緝犯 19:092021/11/16 社會 大甲「棒球隊」狠砸賓士又是媽媽的車 被害者爸爸遭爆是警察 13:472021/11/16 社會 上課鐘響國一資優女墜倒血泊 原因曝光雙親悲痛懊悔 14:002021/11/16 社會 找不到人談判怒砸車「大甲暴力棒球隊」5人今移送 15:442021/11/16 社會 轎車與貨車對撞釀火燒車 駕駛75％二度傷燙傷送醫 17:522021/11/16 社會 對手傷退收首勝 小祖維瑞夫不開心 04:102021/11/16 運動天地 BMW國道自撞駕駛竟「搭便車返家睡覺」後車閃避不及猛撞爆胎 14:262021/11/16 社會 社會熱門新聞 上課鐘響國一女獨自往外走 下一秒倒臥血泊中 - 新聞 到底誰家小弟！ 全台博奕站被瑪莎惡煞扯後腿 大佬放話找人 - 社會 北車借錢哥「月騙10幾萬」手法曝光 警嘆：難怪每天在這 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 張敦量月領25K 分期買瑪莎拉蒂？ 這證據扯出驚人真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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