比特幣與其他加密通貨16日價格重挫，距離先前創下的歷史高點越來越遠，前者甚至面臨6萬美元關卡保衛戰。在加密通貨暴跌之際，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）透露，他多年前曾投資比特幣，但判斷失誤、太早賣出，令他錯失大賺一筆的機會。

據CoinDesk網站報價顯示，比特幣周二盤中一度暴跌9.66％至59554美元。第二大加密通貨以太幣大跌11.36％，報4181.86美元。

加密通貨周二大跌，原因與中國掃蕩挖礦活動脫不了關係。中國發改委（NDRC）16日於記者會上表示，身為監管機關的他們將持續清理境內虛擬貨幣挖礦活動。

伊爾艾朗近日接受財經媒體CNBC訪問時表示，他在2018年「加密通貨寒冬時期」以近3000美元價格購入一些比特幣，並在2020年底價格重回1.9萬美元時脫手，但沒想到幾個月後，比特幣價格突破6萬美元並創下新高。

伊爾艾朗認為，自己因「行為錯誤」誤判情勢，導致過早賣出比特幣飲恨。他表示，只有在部分投機客被「震出市場」，他才會感到放心而再度買進比特幣。