受惠中科帶來的人口紅利，助攻中科周邊的龍井、沙鹿、梧棲、大雅區，房市買氣強勁，尤其是人口增加越多、房價漲幅越大的沙鹿、梧棲區，吸引越來越多品牌建商搶進推案，銷售頻傳捷報！

觀察內政部實價登錄房價與人口變化發現，台中沙鹿區的住宅大樓均價，5年來上漲了22.6％、人口增加了20.62％，遠超過中科東側的西屯區、大雅區；而梧棲區的住宅大樓均價與人口增加率，同樣表現突出，分別是房價上漲18.95％、人口增加9.5％。

住商不動產七期加盟店經理黃盟翔分析，科技人年收入較一般白領階層更優渥，加上科技人跨縣市工作的比例高，三大科學園區人力流動的頻率高，相對居住需求也提高，成為建商鎖定的主要潛在購屋族群。

其中，品牌建商精銳建設首度進軍海線地區迅速圈粉，今年第四季推出位在沙鹿站特區新案「精銳錦」，與沙鹿車站商圈為鄰，各項生活機能齊全、發展成熟，為在地客購屋首選區域，更有西屯、南屯客戶因精銳品牌力吸引而跨區詢問購屋。

「精銳錦」基地規模達1378坪，與周邊校區綠地景觀相連可達萬坪綠覆，更享有公園、校園第一排第一景，為沙鹿、梧棲當地少見的大基地、高綠覆規格新案，產品規劃均質38坪三房純住家，每坪單價30至35萬元，進場以來賣出好成績。

另外，精銳建設新創子公司鴻豫建設，繼沙鹿首案「鴻墅林」完銷後，再度推出別墅新作「鴻藝墅」，基地位在屏西路近向上路，共規劃16戶住家與3戶店面，地坪約22~33坪，建坪45~83坪，每戶總價1688～3588萬元。

長期經營沙鹿、潭子、大雅區的久樘開發，對科技族群的購屋需求相當了解。久樘開發銷售總經理黃照旺指出，科技人購屋重視品質、數據、科學化，對建案各個細節都會事先做功課，甚至對市場動態掌握的一清二楚，如「久樘晶漾天鵝」從事科技產業的已購客，對於區域行情、土地漲幅都相當清楚，買房的考慮點只是樓層戶別的選擇。

「久樘晶漾天鵝」位在靜宜商圈的北中街近英才路，屬於沙鹿區發展核心，鄰近台灣大道及規劃中的捷運藍線，周邊校園林立，包括靜宜大學、北勢國中、沙鹿高工、沙鹿國小、竹林國小等，商圈繁榮，結合自住與收益價值，產品規劃二至三房，每坪單價32至34萬元，頗受科技人青睞。