英國《衛報》（The Guardian）16日表示，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平進行視訊高峰會，兩名「老朋友」在會談中整體氣氛親切，但不確定未來是否能就一系列問題展開定期對話，智庫專家先前將此事視為雙方避免戰爭的關鍵。另有專家認為，美中關係裂痕太深，就算和解也只會是「曇花一現」。

根據報導，拜登和習近平在台灣問題上態度嚴肅，習近平稱支持台灣獨立是「玩火」的行為，且「玩火者必自焚」；拜登則強調「強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為」，一方面表明並未支持台灣獨立，另一方面也警告北京政府勿輕舉妄動，繼續進行軍事挑釁，甚至實際「武力統一」台灣。

不過《衛報》指出，雙方在整體討論上氣氛和平；一名美國官員也告訴「路透社」，雙方進行了「互相尊重且開放的對談」，並同意應改善華盛頓與北京的溝通現狀，以確保雙方之間的競爭不會在「有意或無意間」轉向衝突。

然而《衛報》也提到，目前仍不清楚雙方是否能夠就一系列問題建立定期對話。紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）「美中關係中心」（Center on US China Relations）主任夏偉（Orville Schell）先前擔憂，美國和中國大陸雖然多次強調不希望發生衝突，但雙方卻始終沒有確實建立處理相關問題的機制，如加強信心建立措施（CBMs）避免在誤判下引爆武裝衝突等；在缺乏良好溝通下，將有發生進一步衝突的風險。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）政經學者、前白宮亞洲顧問古德曼（Matthew Goodman）也指出，美國和中國大陸關係的裂痕是「如此之深」，不是只靠高峰會就能解決的，導致雙方和解可能為「曇花一現」。