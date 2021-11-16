萊迪思半導體公司（NASDAQ：LSCC）為低功耗可程式化設計元件的領先供應商，宣布低功耗、AI/ML解決方案的最新藍圖，這些解決方案可以幫助客戶端運算裝置等網路邊緣應用延長電池壽命，帶來創新的使用者體驗。

它們採用屢獲殊榮的Lattice sensAI解決方案集合建構，在Lattice Nexus FPGA上執行，可以幫助OEM廠商開發智慧、即時線上、具有低功耗和硬體加速AI功能的裝置，這些裝置還能現場進行升級，支援未來更多的AI演算法。

客戶端運算裝置越來越需要快速反應和情景感知式的使用者體驗、高品質視訊會議和協作式應用。萊迪思Nexus FPGA和sensAI解決方案集合是開發電腦視覺和感測器融合應用的理想平台，可以提升使用者的參與和協作，保護使用者隱私。例如，客戶端裝置可以分析攝影機採集的圖像資料，確定後方人員是否距離使用者過近，還可以在使用者的注意力轉移到別處時模糊螢幕以保護隱私，或者調暗螢幕延長電池壽命。

萊迪思行銷和業務發展副總裁Matt Dobrodziej表示：「基於視覺、聲音和其他感測器的AI應用將革新客戶端運算體驗。我們的sensAI支援各類網路邊緣AI解決方案，賦予客戶端裝置情境感知能力，讓它們知道自身在何時、何地、以何種方式被使用。我們的Nexus FPGA則以領先業界的低功耗來實現這一功能。 」