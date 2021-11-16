美國總統拜登16日在「拜習會」中強調，美國反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。國際事務專家賴岳謙表示，現在情況有變，蔡英文總統等人會感覺很苦惱，因為拜登的發言是又回到1979年美國與中國大陸建交時的基調，。

針對拜習會，賴岳謙16日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，很明顯情況有變，蔡英文他們一定很苦惱，這次的會談，所有的焦點都在台灣議題上。而拜登又回到1979年的基調，這是在前美國總統川普時期不談的，且一直到拜登上台前幾個月也都沒有談到。

賴岳謙指出，這次中國大陸國家主席習近平對「一個中國原則」的界定很明白，也就是台灣和大陸同屬一個中國，中華人民共和國代表這個中國，美中有建交，美國承認的就是中華人民共和國代表這個中國，台灣是中國的一部分，這講得很明白。有關目前台海緊張，習近平也說，目前的緊張局勢是台獨和美國的一些政客攪在一起造成的，也就是說兩岸緊張是來自美國在台灣內部搞台獨。

賴岳謙分析，習近平承諾會用最大的耐心和努力，用和平的方法解決，但如果台獨踩到紅線，情況就不同了。賴岳謙認為，習近平的態度軟中帶硬，硬的部分對拜登而言，他最怕的是兩岸衝突，或美國介入衝突，造成不可挽救的因素，這次拜登會說不支持台獨，等於是回到1979年中美建交時「三公報」和《臺灣關係法》的基調。