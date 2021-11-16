利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）今天表示，他將角逐12月24日總統大選。而已故獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）之子也預定參加這場選舉。

法新社報導，哈夫塔在利比亞電視台現場直播的演說中指出：「我宣布成為總統大選候選人，這不是因為我追逐權力，而是因為我希望領導我國人民步向榮耀、進步及繁榮。」

兩天前，格達費之子塞夫（Saif al-Islam Kadhafi）才宣布參選總統。格達費2011年遭北大西洋公約組織（NATO）支持的反抗運動推翻並殺害後，利比亞陷入近10年的動亂衝突，期間國內一直為軍閥與武裝團體輪流把持，各地衝突不斷，2014年國家分裂為水火不容的兩派陣營。

哈夫塔獲得俄羅斯、埃及和阿拉伯聯合大公國支持，遭到許多利比亞西部人士鄙視，且被控尋求建立軍事獨裁政權。

塞夫則在國際上受到通緝，因為2011年爆發推翻他父親的革命時，他扮演鎮壓革命的角色。