萬華阿公店已有44家符合規定可復業，16日傍晚位於萬華茶室街店家也重啟營業。（鄧博仁攝）

五月疫情大爆發，多名確診者曾走訪阿公店，讓萬華一度背負「防疫破口」汙名，隨著國內疫情穩定、警戒降級，台北市經現勘核准44家阿公店今（16）日終於得以開門營業，記者直擊傍晚時分，就有不少客人陸續上門消費。

記者直擊獲得北市府核准營業的阿公店及清茶館，皆有配合防疫規定，店門口都設有實聯制，要求客人量體溫，不過也發現來店消費的客人防疫兩樣情，有些人選擇口罩戴緊緊，有些客人則是沒戴口罩，近距離聊天、唱歌。

萬華茶室街店家16日重啟營業，傍晚就有客人上門消費開心歡唱。（鄧博仁攝）

萬華茶室街店家開心迎接人潮回流，顧客們在店內比肩而坐交談閒聊。（鄧博仁攝）

根據中央流行疫情指揮中心公告，11月16日至11月29日仍維持防疫二級警戒，另針對有陪侍服務之合法休閒娛樂場所規定，實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

台北市副市長蔡炳坤今早在臉書發文指出，萬華有90家業者有意願復業，目前共受理82件復業申請，經現勘後有44家符合規定，今起即可復業，其餘仍有改善項目者，須經複查符合規定後始可復業。期待業者復業後能依自律公約自我規範管理，市府相關單位也將持續查察落實督導。