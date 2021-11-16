對於民進黨長期以來刻意混淆「美豬」與「萊豬」，把反對萊豬的民意抹黑成反對美國豬肉甚至反美的情況，讓美豬揹黑鍋，國民黨文傳會主委凌濤指出，民進黨與蔡英文總統今天在臉書都不小心「誠實以對」，認為「萊豬不等於美豬」，承認了國民黨長期堅持的立場，他呼籲蔡英文早日懺悔認錯，不要再陷害美豬，也傷害美國聲譽。

國民黨發言人黃子哲也表示，民進黨粉專今天發文續打美牛與美豬消費量比較，卻弄巧成拙、自曝「萊豬不等於美豬」。

黃子哲指出，民進黨粉專聲稱，「台灣去年每人平均吃美牛2.7公斤，吃美豬0.7公斤，吃美牛是吃美豬的4倍。從2021年1月開放美國萊豬進口至今，目前沒有任何萊劑豬肉進口」，但這段資訊一次證明了兩件事，第一，反對萊豬不等於反對美豬。第二，台灣民眾正在積極抵抗萊劑豬肉、不願意選擇萊劑豬肉。

黃子哲表示，民進黨終於承認蔡政府荒腔走板的萊豬進口政策不等於美豬。因為美豬早就於2005年開放，但由於蔡政府強硬叩關開放萊豬、又存在產地標示不清的問題，造成人民對於食品安全的恐慌，這才是大家反對萊豬的原因，根本與反對美國豬肉甚至反美沾不上邊。

黃子哲認為，民進黨持續造謠把反對萊劑豬肉的民意抹黑成反對美豬進口，但萊劑豬肉存在於世界各國，台灣人民反對的是來自全球的萊劑豬肉，反對的是危害健康的政策。相信絕大多數民眾在12月18日都會站出來對反萊豬公投投下同意票，打臉執政無方、民主獨裁的民進黨。