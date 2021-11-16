簡沛恩當年與文英阿姨合作時感情就像一家人。（必可蜜提供）

經典動畫電影《魔法阿媽》經歷4K數位修復後，將在11月26日於全台上映，該片也與簡沛恩的手搖飲料品牌「必可蜜」聯名合作限量杯，即日起於全台門市皆可買到杯身以《魔法阿媽》保庇形象做為限量杯的可愛圖案，「雖然台灣疫情和緩，但更希望在這個時間點能給大家一些溫暖」，簡沛恩透露這回因時間緊迫，為了排除萬難，甚至半夜12點都打電話逼廠商無論如何一定要產製出來，「我從小與阿嬤的感情就特別好，更與該動畫主角配音的文英阿姨合作過戲劇，所以對《魔法阿媽》有著特殊情誼，一定要力挺這部經典作品」。

簡沛恩形容23年前《魔法阿媽》上映時她就已看過，當時就覺得跟自己阿嬤很像，直至在三立第一次拍八點檔並首次與文英阿姨合作後，或許因為講話直接，加上戴起眼鏡後讓她更深覺不管語調或外在形象，都神似自己的阿嬤。這回合作聯名杯，彷彿與文英阿姨又進行了一次「隔空合作」，她形容兩人當時在劇中演祖孫時就備受她的照顧，「因為拍到昏天地暗都沒時間睡覺，我累到常常躲在攝影棚哭，阿姨就說：「好啦，賣哭啦，哭了等一下變醜」。

當時也因太常熬夜導致身體出問題，簡沛恩人生頭一回至大醫院健檢就是文英阿姨逼她去的「我那時候很不舒服，常昏倒外氣色不好，體力也不支下文英阿姨逼著我一定去，甚至幫我安排」。不過2009年文英阿姨過世後，讓她更深感惋惜是對當時的記憶幾乎都是拍戲時的相處，認為當時下了戲後若可以一起吃飯，回憶會更多，「但那時都在攝影棚吃便當，常常晚上進棚後，再出去都已是兩天後的白天了」。

與阿嬤有深厚情感的簡沛恩，因阿嬤今年一月份離世，至今只要想到都還是很想哭，「我沮喪了很久，但現在開始學會把情緒轉換，想著好在她是沒有病痛地離開，這次跟《魔法阿媽》聯名限量杯，我也覺得想要當作為阿嬤保存一個紀念，她已經離開了，但我相信還是會像魔法一樣可以在我身邊保護我、保佑我」。跟阿嬤的相處，簡沛恩認為深刻的事情太多「例如我這麼愛吃粉圓，就是阿嬤都會煮粉圓給我吃，所以我現在會對粉圓這麼挑剔，要求一定要很Ｑ彈」。

她形容阿嬤一個人就可以煮一桌滿漢全席，不過煮的料理都是甜甜鹹鹹，就連吃火鍋湯頭也會帶甜，「尤其煎豆腐真的很好吃，她都會先煎，然後用醬油再加一點點糖」。長大住台北後，每當回到阿嬤家，記憶深刻是阿嬤總會準備她最愛的粉粿和冬筍湯。這些對於吃的記憶，都讓簡沛恩無比懷念，雖未傳承到精湛手藝，但卻因此影響了她敏銳的味蕾，也因此早期開的餐廳皆獲得好評，「不過我阿嬤比我還挑剔，帶她去吃任何再厲害的餐廳，她都說：普通啦，丟安內」。不過創立手搖品牌後，「冬瓜茶」就很合阿嬤胃口，「這個冬瓜茶的品項是特別為她闢的，一定要用冬瓜磚自己煮，我不會用化學的東西」。

簡沛恩不到30歲就開始投資，自2013年決定不拍戲，雖然創業階段吃到一些虧但也學到經驗，這兩年就是全心全意投入目前品牌事業，她笑說如果現在去拍戲了，「演戲就會變成我的斜槓」。不過創業後，簡沛恩知道阿嬤一直很擔心她是不是沒拍戲就沒賺錢，今年因為受到外婆過世影響的關係，才開始有比較想要演戲，「唯一的遺憾就是她一直希望可以在電視上再看到我，但我覺得創業一定要親身先投入，才不會兩邊都是半吊子，當時也就只能簡單跟阿嬤說我有我的規劃啦」。

「阿嬤在我心中就是都有魔法，雖然是口是心非的代表，但會知道她做什麼其實都是很疼愛孫子的」。簡沛恩希望把這股溫馨情懷繼續遞延，同時也冀望在不同形式合作或開發下，都能在心中永久存放對阿嬤的思念。