醫材產業年度最大盛事德國杜塞道夫醫材展(MEDICA)去年因疫情衝擊以線上辦理，今年回歸實體15日起展出，即吸引來自70國超過3500家參展廠商共襄盛舉。

經濟部國際貿易局委由外貿協會徵集18家廠商設立台灣館實體展出產品，並採用OMO結合實體展示及線上洽談，協助部分台灣廠商，亦可與歐洲有興趣的買主直接視訊洽談，此外貿協並同步設立線上台灣館加強曝光，以虛實整合模式搶攻疫後龐大的大健康產業商機。

貿協指出，台灣館緊鄰美國館，甫開展便吸引許多專業買主到訪，和康生技首日即接觸到15家潛力買主前來洽談；愛微科等廠商投入遠距生理資訊監控產品開發，年齡層涵蓋嬰幼兒及老年人，亦獲多家德商評估具有開發潛能；而首次參加海外展的阿爾傑公司亦吸引20家潛在客戶詢問，並有2-3家客戶詢問樣品。

貿協自10月起便透過杜塞道夫台貿中心安排多家歐洲買主與MEDICA參展廠商進行超過數十場洽談，媒合精準度高且買主反饋良好，促成潛在合作，展中及展後將持續安排，將參展效益最大化。

18家廠商以生技、數位科技及臨床醫學等優勢為核心，向國際買主展現台灣的醫材產業研發與創新能量，亮點產品包括華碩的可攜式超音波及遠距醫療、群曜的膠囊內視鏡、愛微科的智慧體溫貼片、醫百的手術輔助與導航系統、奎克的生物標記晶片、瑞基海洋生化檢測儀器等。