近年「吃播」文化在全球盛行，卻也有不少人因此搞壞身體，大陸一名正妹吃播網紅「小貝餓了」（小貝）最近就被發現似乎越吃越瘦，臉色看起來也越來越憔悴，讓許多粉絲不禁擔心她身體是否出狀況。

小貝在短視頻平台擁有1500萬粉絲追蹤，以大喇喇性格、能吃下多人份食物爆紅，雖然食量驚人卻吃不胖，可在近期更新的影片中，就有粉絲發現小貝狀態似乎不如以往，指她臉色看起來越發憔悴，不但有明顯黑眼圈，整個人還暴瘦一圈，紛紛憂心留言「貝貝子是不是瘦了好多啊」、「感覺臉頰兩側都凹了」、「是不是生病了啊」、「我也覺得有點病容」，更有人曬出在店家巧遇小貝的無P圖，可見她大腿和小腿幾乎已經一樣細，體態十分纖細。

小貝遭指越吃越瘦，面容也憔悴許多。（圖／翻攝自微博）

小貝被粉絲巧遇曬生圖，大腿和小腿幾乎一樣細。（圖／翻攝自微博）

其實，小貝做吃播以來一直被質疑「催吐」，她就曾透露自己一天只吃一餐，所以一餐吃得多也不會發胖，上月更新影片時，又被網友揪出她刻意剪輯掉吞嚥的畫面，被懷疑根本沒吃下肚，要求她放出吃播的完整影片，對此，她則回應「太長了，你壓根沒耐心看」，一度在網上掀起熱議。

除了小貝，不時有吃播主出現健康亮紅燈的問題，大陸大胃王桐桐之前就曾吃播到一半，突然速度放慢、臉色發白，最後受不了準備離席時，沒想到才剛站起身就直接昏倒，嚇壞現場的朋友及觀看的網友，希望她為了健康不要再這樣吃了。